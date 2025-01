Venda do livro 'Ainda Estou Aqui' dispara depois de Globo de Ouro de Fernanda Torres

No último dia 6, Fernanda Torres recebeu o cobiçado Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A brasileira concorreu com grandes nomes de Hollywood como Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

A premiação fez bem para as vendas do livro de Marcelo Rubens Paiva, que serviu de base para o filme. De acordo com a empresa Neotrust Confi, que acompanha as vendas feitas em e-commerces brasileiros, desde a premiação, a média diária de vendas do título cresceu 9,2 vezes, em comparação com a média dos quatro meses anteriores.

A premiação fez bem para as vendas do livro de Marcelo Rubens Paiva, que serviu de base para o filme. De acordo com a empresa Neotrust Confi, que acompanha as vendas feitas em e-commerces brasileiros, desde a premiação, a média diária de vendas do título cresceu 9,2 vezes, em comparação com a média dos quatro meses anteriores.

Ainda Estou Aqui retrata a luta de Eunice Paiva - mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva e interpretada por Fernanda Torres no filme - pela busca de seu marido, Rubens Paiva, raptado, torturado e morto pelo regime militar nos anos 1970.

O filme de Salles é a grande aposta do Brasil para o Oscar 2025. Está previsto para a próxima sexta-feira, 24, o anúncio dos indicados. De acordo com a revista americana Variety, Ainda Estou Aqui tem chances de concorrer em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.