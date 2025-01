Filha de casal morto em queda de helicóptero deve receber alta neste sábado

Sobrevivente da queda de um helicóptero, Bethina Feldman, de 12 anos, tem confirmação da alta aguardada para este sábado, 18. O piloto da aeronave, Edenilson de Oliveira Costa, segue em avaliação médica, ainda sem previsão de alta.

Segundo comunicado emitido pela empresa dos pais da menina, a Brazil International Gaming, ela está bem e em observação no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

O acidente ocorreu na noite da última quinta-feira em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo. Os sobreviventes tiveram que esperar a chegada do resgate por cerca 9 horas, em região de mata fechada e sob chuva.

Os pais de Bethina, o casal André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Maria Feldman, de 49, não sobreviveram.

Ele era sócio da empresa de apostas online Big Brazil e conhecido em Americana, no interior de São Paulo. A esposa era sócia da empresa Bem Participações e Gestão S.A., com atuação na locação e administração de imóveis.

A aeronave decolou do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, e tinha como destino o município de Americana, na região de Campinas, no interior do Estado.

A queda está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Na ausência de caixa-preta, a entrevista do piloto ajudará a esclarecer a ocorrência. Segundo detalhou a Defesa Civil do Estado de São Paulo em entrevista ao Estadão, mesmo ferido o piloto acolheu a garota e a manteve em segurança durante a madrugada após o acidente.