PM de folga mata homem durante briga de trânsito em Osasco

Um homem de 47 anos morreu depois de ser baleado por um policial militar de folga durante uma briga de trânsito. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 18, no bairro Novo Osasco, em Osasco, na Grande SP. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), o PM foi autuado em flagrante e levado para o Presídio Militar Romão Gomes.

A SSP não divulgou o nome do policial, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa.

O caso ocorreu na rua Doutor Bento Vital. A SSP informou que, quando a Polícia Militar chegou ao local, uma equipe do Samu já havia constatado a morte do homem de 47 anos. A Polícia apreendeu o carro, a arma, o carregador e as munições do agente de folga e ouviu testemunhas no local. A ocorrência foi registrada como homicídio no 5° DP de Osasco.

De acordo com um levantamento do Instituto Sou da Paz com base em dados da SSP, policiais de folga mataram 69 pessoas nos oito primeiros meses de 2024. Agentes em serviço mataram 441 pessoas no mesmo período.

Em novembro de 2024, um jovem foi morto por um policial militar de folga depois de ter furtado dois pacotes de sabão de um mercadinho no bairro Jardim Prudência, na zona sul de São Paulo. O agente Vinicius de Lima Britto atirou nas costas de Gabriel Renan da Silva Soares depois que escorregou ao fugir da loja. O PM foi preso em 6 de dezembro.

Naquele mês, outro PM de folga matou um jovem em frente a uma casa noturna em Santa Cecília, região central de São Paulo. O agente, Diego Ferreira Pinto de Souza, trabalhava como segurança no estabelecimento. Ele atirou contra o rapaz, identificado como Alisson Ricardo Rosa, que exibia uma réplica de arma de fogo.