Critics Choice Awards tem nova data

Devido aos incêndios que assolam Los Angeles (EUA) nas últimas semanas, o Critics Choice Awards adiou a data da premiação por duas vezes. Neste fim de semana, os organizadores do prêmio, entregue pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá, anunciaram que a cerimônia será no dia 7 de fevereiro, às 23h, no horário de Brasília.

O evento acontecerá no Barker Hangar, em Santa Mônica, que fica muito próximo de lugares atingidos pelos incêndios. A cerimônia, que será apresentada pela atriz Chelsea Handler, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming, a partir das 21h.

Duas produções brasileiras concorrem ao prêmio: o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira; e a série Senna, da Netflix, na categoria Melhor Série de Língua Estrangeira.

Ainda Estou Aqui concorre com Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Emilia Pérez (México), Flow (Letônia), Kneecap (Irlanda) e The Seed of the Sacred Fig (Irã). Já Senna disputa com séries como A Amiga Genial, da Max, Pachinko, da Apple TV+, e Round 6, da Netflix.

Os filmes Conclave e Wicked lideram as indicações, com 11 menções cada.