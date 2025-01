Família convoca meditação mundial para homenagear David Lynch

O mundo do cinema recebeu na semana passada a notícia da morte do cineasta norte-americano David Lynch, no dia 15, aos 78 anos. Diretor de produções como Veludo Azul e Twin Peaks, ele agora será homenageado com uma meditação mundial convocada por sua família e marcada para esta segunda-feira, 20, data em que Lynch faria aniversário, às 17h (horário de Brasília). A homenagem deve durar cerca de dez minutos.

"David Lynch, nosso querido pai, era uma luz guia de criatividade, amor e paz. Na segunda-feira, 20 de janeiro - que seria seu 79.º aniversário - nós convidamos todos para se juntar a nós num grupo de meditação mundial", diz o texto distribuído pelos familiares.

"Vamos nos unir, onde quer que estejamos, para honrar seu legado e espalhar a paz e o amor ao redor do mundo. Por favor, reserve esse tempo para meditar, refletir e mandar positividade para o universo. Obrigado por fazer parte dessa celebração da vida dele", completa a publicação, assinada por Jennifer, Austin, Riley e Lula, filhos do cineasta.

Desde 1973, Lynch era um entusiasta e praticante da meditação transcendental e levou o tema às telas, com trabalhos como Meditação, Criatividade e Paz, Na Raiz da Paz, On Meditation e Sombras do Paraíso. Ele acreditava que a meditação poderia levar as pessoas à transcendência e a encontrar a paz.

Em 2005, ele criou a Fundação David Lynch para ensinar meditação transcendental para crianças ao redor do globo. Quando esteve no Brasil, em 2008, falou da sua vontade de se encontrar com o presidente Lula para propor que a meditação fosse incorporada ao dia a dia das crianças e adolescentes em idade escolar.