Ciclone extratropical traz risco de chuva e de ventos fortes em Santa Catarina e mais regiões

A formação de um ciclone extratropical no mar nesta segunda-feira, 20, entre a costa do Uruguai e do Rio Grande do Sul, dará origem a uma nova frente fria que influenciará para o aumento do risco de temporais e de ventania no Sul do Brasil.

Conforme alerta da Climatempo, a expectativa é de rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora em parte do sul e em áreas de Santa Catarina que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, incluindo a serra catarinense. No centro-leste e no litoral do Paraná, incluindo a Grande Curitiba, os ventos podem chegar a 70 quilômetros por hora.

Há risco de destelhamentos, queda de galhos e de árvores, além de danos em estrutura e distribuição de energia elétrica, de acordo com a empresa de meteorologia.

Durante os temporais, os ventos nessas regiões podem ser ainda mais fortes. "A chuva ganha força com risco de temporal no Sul do Brasil, abrangendo o oeste, centro-norte e sul de Santa Catarina e cidades do sul, região central, oeste, sudoeste e noroeste do Paraná. O risco para alagamentos e enchentes pontuais aumenta neste começo de semana", afirma a Climatempo.

Nesta segunda-feira, toda a serra gaúcha, o centro-sul, leste do Rio Grande do Sul, incluindo a Grande Porto Alegre, região central e norte do Estado ficam em alerta para a incidência de temporais que podem provocar alagamentos.

"Essa frente fria não traz muito ar polar. A chuva e aumento da nebulosidade vão causar queda da temperatura na região Sul, aliviando o calorão dos últimos dias", projeta a Climatempo.

Calorão na região Sudeste do País

Conhecida pelas altas temperaturas no verão, a cidade do Rio de Janeiro registrou 41ºC nesse domingo,19. A previsão para os próximos dias é de ainda mais calor. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), nesta segunda e na terça-feira, 21, haverá pancadas de chuva, mas a temperatura ultrapassará os 40ºC.

Com relação a São Paulo, o sudeste paulista fica em alerta para temporais, mas a maioria do Estado, assim como o Triângulo e o sul de Minas Gerais, começam a semana com bastante sol, calor e atenção para chuva moderada a forte. Pouca chuva está prevista para Belo Horizonte. O tempo segue quente e firme em Vitória, no Espírito Santo.

Cidade de São Paulo

Na capital paulista, há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira. O mesmo cenário está previsto para os próximos dias. No entanto, de acordo com a Meteoblue, a chuva deve ser mais intensa nesta semana na sexta, 24, e no domingo, 26.

- Segunda-feira: entre 22ºC e 31ºC;

- Terça-feira: entre 23ºC e 32ºC;

- Quarta-feira: entre 22ºC e 31ºC;

- Quinta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

- Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC.