Ana Maria Braga nega ao vivo que o 'Mais Você' irá acabar no final de 2025

Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda-feira, 20, desmentindo que o seu programa nas manhãs da Globo irá acabar no final de 2025. Ela chamou de fake news as notícias que afirmavam que ela deixaria o comando da atração, resultando no final do programa.

"Normalmente eu não uso esse espaço tão grandioso para responder coisa alguma pra ninguém. Esse é o tipo de fofoca que vem, vai, falam… Mas dessa vez não mexeram só comigo, mexeram também com o meu time, com a minha equipe", iniciou.

Bastante irritada com as especulações sobre a sua carreira, a apresentadora de 75 anos ainda negou os boatos de que vai parar. "Em pleno 2025, nós ainda temos que nos provar diariamente. Eu estou trabalhando porque quero e, graças ao bom Deus, porque posso. Será que se eu fosse homem teria essa insistência, essa 'fofocaiada' toda sobre aposentadoria, sobre parar?", questionou.





Ela ainda afirmou que vai processar o jornalista e o portal que divulgaram a notícia sobre o fim do Mais Você sem checar com ela ou com a assessoria de imprensa dela. "Eu não vou mais falar disso, não vou dar mais plateia para quem não merece. Serão acionados na Justiça Civil e Criminal. E a partir daí a gente se fala depois."





Ana Maria Braga não citou nomes, apenas que havia sido um jornalista de um "grande portal".





Veja o discurso de Ana Maria Braga na íntegra:





"Tem muita gente querendo mexer na nossa luz. Saiu uma matéria mentirosa em um grande portal da internet dizendo que eu teria afirmado que eu deixaria de apresentar o Mais Você no final de 2025 e que o programa acabaria. Normalmente eu não uso esse espaço tão grandioso para responder coisa pra ninguém. Esse é o tipo de fofoca que vem, vai, falam… Mas dessa vez não mexeram só comigo, mexeram também com o meu time, com a minha equipe.





Vocês, irresponsáveis, não têm noção do transtorno que uma mentira dessas pode provocar. A sensação de insegurança que causa eu todo o pessoal que trabalha comigo. E isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros da emissora como um todo. Que falta de responsabilidade de uma pessoa que se diz jornalista. Isso se chama fake news. Isso é uma tremenda falta de responsabilidade com a informação que está sendo dada. Como é que pode esse rapaz que se diz jornalista noticiar algo que eu não falei?





Falaram que eu falei, colocaram palavras na minha boca. Cadê a checagem, cadê o jornalismo de verdade, ninguém me perguntou nada. Como noticiam alguma coisa sem checar comigo, com a minha assessoria?





Tem uma coisa que eu muito me orgulho na minha vida é credibilidade. E credibilidade, rapazinho, não se ganha, se conquista ao longo da vida. Só na Rede Globo eu tenho 25 anos. Na minha vida, a vida toda. E olha que coisa. Em pleno 2025, nós ainda temos que nos provar diariamente. Eu estou trabalhando porque quero e, graças ao bom Deus, porque posso, Será que se eu fosse homem teria essa insistência, essa fofocaiada toda sobre aposentadoria, sobre parar?





Para concluir, quero informar que o mentiroso e o portal que noticiaram essa inverdade sem checar serão acionados na Justiça. Eu não vou mais falar disso, não vou dar mais plateia para quem não merece. Serão acionados na Justiça Civil e Criminal. E a partir daí a gente se fala depois."