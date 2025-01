Diego Hypólito conversa com sisters sobre quedas em Olimpíadas: 'Humilhação gigantesca'

O ex-ginasta Diego Hypólito desabafou sobre as quedas que sofreu durante as Olimpíadas de 2008, em Pequim, e 2012, em Londres. O ex-esportista, que está participando do Big Brother Brasil 25, relembrou nesta segunda-feira, 20, os erros que lhe tiraram medalhas em duas oportunidades.

"Cheguei numa Olimpíada tecnicamente sendo melhor do mundo, que foi 2008. Pela minha prepotência, caí na última acrobacia, no último momento. E isso mudou a minha realidade de pensamento. Na outra Olimpíada, eu caí literalmente de cara. Bati a cara no chão na Olimpíada, foi uma humilhação muito grande", afirmou o participante do reality show em conversa com Gracyanne Barbosa, Eva e Renata.

A consagração de Diego só ocorreu no Rio de Janeiro. Nas Olimpíadas de 2016, o brasileiro se redimiu e conquistou a medalha de prata do solo masculino. "Eu nem era tão bom agora como fui nas outras e consegui uma medalha, é inexplicável. Nunca desistam dos seus sonhos", comentou à época.

No BBB, o participante relembrou sua carreira e se orgulho de seus feitos. "Eu com certeza fui melhor do mundo tecnicamente mais de dez anos seguidos, que é uma coisa muito absurda para minha geração", confessou.

Além de Diego, a irmã dele - a ex-ginasta Daniele Hypólito - também está confinada na casa do BBB. A esportista foi prata no solo no Campeonato Mundial de 2001 e disputou cinco Olimpíadas. Na atual temporada do reality, os participantes entraram no jogo em dupla com algum familiar ou amigo.