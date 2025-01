No 'BBB 25', Camilla chora após Sincerão e discussão com Diogo Almeida e Vilma

O Sincerão desta segunda-feira, 20, promete mudar os rumos da casa e das alianças no BBB 25. Logo após a dinâmica, Camilla e Thamiris tiveram uma discussão com Diogo Almeida e Vilma depois de serem escolhidas como uma dupla que "esconde o jogo". Camilla chegou a chorar ao desabafar sobre o ocorrido com outros brothers.

No Sincerão, Diogo acusou as irmãs de se afastarem dele e da mãe depois que foram escolhidas por Aline e Vinícius para compor o VIP. "A impressão que eu tinha é que tinha uma parede dividindo as duas cozinhas, que, na verdade, é uma só", disse.

Em seguida, Camilla acusou Diogo e Vilma de ficarem chateados por ela e Thamiris terem votado na dupla. Thamiris, então, afirmou achar "hipocrisia ficar chateado quando colocamos uma escala de prioridade". O uso da palavra "hipocrisia" desagradou o ator.

Camilla escolheu se retirar da discussão e, após o atrito, chorou ao desabafar sobre o ocorrido com aliados. "Não tem muro nenhum entre mim e ela. É a proximidade, p****. Vai ficar se fazendo de maluco?", questionou.

Diogo reclamou que a sister se retirou antes que ele pudesse replicar um comentário. "Não quero papo, porque ela falou o que ela queria e não quis ouvir o outro lado", disse.

O ator e a mãe disputam o paredão com Edilberto e Raissa e Arleane e Marcelo. A primeira eliminação do reality ocorre na terça, 21.