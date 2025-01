Padre Fábio de Melo revela luta contra a depressão

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

O Padre Fábio de Melo revelou um diagnóstico de depressão no domingo, 19, durante a celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria. "Quero abrir o meu coração. Ao longo dessas últimas duas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. E nas últimas duas semanas, eu só tenho um pensamento: 'A vontade de deixar de viver'", disse.

Ele já enfrentou a doença no passado, segundo o relato de seu livro A vida é cruel, Ana Maria. Em um trecho, lia-se: "Você nunca soube dos transtornos depressivos que eu enfrentei. Muito poucos souberam. O desejo de morrer me assombrava constantemente. E ele me envergonhava".

A postagem feita com o relato do religioso ressaltou a importância da ajuda profissional: "O acompanhamento profissional se torna uma ferramenta essencial, uma maneira de Deus agir em nossas vidas, nos guiando com sabedoria e acolhendo nossas feridas".

"Se você, assim como Pe. Fábio de Melo, se encontra nessa situação, não hesite em procurar ajuda", completou a legenda.

Já em outro vídeo, o Padre desabafou por meio da descrição, como havia sido sua chegada até a celebração. "Quinze minutos antes de sair para o evento, eu estava na cama, incapaz de dar algo de mim a alguém. Quem me levou foi a obrigação. Depois, já no palco, senti dor no peito, sensação de asfixia, medo, angústia, tristeza, vontade incontrolável de sair e ir embora. Mas o povo estava lá, dando-me amor, carinho, oração. Eu não tinha nada a oferecer. Mas Deus me sustentou do início ao fim".

Ele finalizou: "Eu proclamo que estou nascendo de novo e que este é o primeiro minuto da minha nova vida".

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.