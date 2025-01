Inmet alerta para perigo de chuvas intensas em áreas da região Norte e de Mato Grosso

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo, de chuvas intensas até quarta-feira (22) em Estados da Região Norte e em áreas de Mato Grosso. Segundo o Inmet, nessas regiões as precipitações devem ser de 50 a 100 milímetros por dia, com ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. A previsão é de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, de acordo com o instituto. O alerta abrange o leste de Rondônia, o norte e sul de Mato Grosso, o sul e o centro do Amazonas, a região de Madeira-Guaporé e o sudoeste do Pará.