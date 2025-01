Departamento de polícia é atacado por ratos 'viciados' em drogas

A polícia e as autoridades municipais de Houston, Texas, estão enfrentando um problema incomum: ratos viciados em drogas estão devorando evidências de crimes armazenadas em armários, incluindo toneladas de drogas apreendidas.



O prefeito John Whitmire declarou em entrevista coletiva que as drogas armazenadas estão atraindo ratos que se alimentam dos narcóticos ilícitos e danificam outras evidências no processo. "Temos 180.000 quilos de maconha armazenados, e os únicos que estão aproveitando são os ratos", disse Whitmire.



As autoridades anunciaram uma iniciativa em parceria com o Gabinete do Promotor Público do Condado de Harris para organizar 1,2 milhão de evidências armazenadas pela cidade e descartar quaisquer drogas apreendidas antes de 2015.



"Muitas evidências são mantidas e armazenadas, mas não são mais necessárias, não têm impacto na resolução de acusações, condenações ou mesmo inocências", afirmou Whitmire.



Peter Stout, chefe do Centro de Ciências Forenses de Houston, salientou que as grandes quantidades de evidências de narcóticos armazenadas pela cidade estão colocando outras evidências não relacionadas em risco. "Elas são comestíveis, saborosas e tudo mais. Você não pode armazenar grandes quantidades de drogas sem esperar que algumas dessas coisas aconteçam", disse Stout.



A polícia contratou exterminadores, mas o problema dos roedores tem se mostrado persistente. "São ratos viciados em drogas. São difíceis de lidar", disse Stout.



As autoridades informaram que apenas um caso ativo foi afetado pelo problema dos ratos, que entraram em uma bolsa contendo cogumelos alucinógenos.



O problema não se limita a Houston. Autoridades do Departamento de Polícia de Nova Orleans também relataram em março de 2024 que evidências de drogas estavam sob ataque de pragas, incluindo ratos e baratas. "Os ratos que comem nossa maconha ficam todos chapados", disse a superintendente de polícia Anne Kirkpatrick em uma reunião do Comitê de Justiça Criminal do Conselho Municipal.