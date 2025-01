Quem era o passageiro que morreu após cair de escada de avião em SP

O auditor fiscal Marco Antônio D'Amico, de 67 anos, morreu após cair da escada de um avião da Latam. O acidente ocorreu na noite de domingo, 19, no interior de São Paulo. Ele desembarcava de um voo que tinha partido do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e pousado no Aeroporto de São José do Rio Preto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como morte suspeita/acidental no plantão da Delegacia Seccional da cidade, que requisitou perícia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Segundo a ASP - Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pelo aeroporto, a vítima estava no voo 3082 da Latam. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Latam lamentou o ocorrido e disse que solicitou assistência imediata dos Bombeiros do aeródromo e do SAMU na localidade. A empresa disse ainda ser necessário "aguardar as comunicações oficiais das autoridades sobre o real motivo do falecimento."

De acordo com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado de SP (Sinafresp), Marco Antonio D'Amico trabalhava na Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto (DRT 8), e era representante sindical da entidade, recém-reeleito para mais um mandato. O corpo do auditor foi velado e sepultado na segunda, 20.