'Ilhados com a Sogra 2': Fernanda Souza se desculpa após esquecer família de participantes

A atriz e apresentadora Fernanda Souza cometeu uma gafe nas suas redes sociais nesta semana. Em um story, ela agradeceu a participação das seis famílias que participaram do reality Ilhados com a Sogra, que chegou a sua segunda temporada no início deste ano. Mas, ao citar cada uma das famílias, deixou uma delas, os Araújo, de fora.

A reação foi quase que imediata. Andressa Araújo, uma das participantes do reality da Netflix, usou as suas redes sociais para registrar seu incômodo. "E, mais uma vez, fomos apagados de uma história", iniciou.

"Depois de expor a minha família inteira, mostrar toda nossa vulnerabilidade, nem o reconhecimento da apresentadora nós tivemos. Eu não sei como continuo me deixando abalar com essas coisas, mas é revoltante demais. A gente nunca sabe como agir", escreveu a participante.

Nesta quarta-feira, 22, Fernanda usou um novo story para se desculpar pela gafe. "Essa semana, fiz um story para agradecer a todos os envolvidos no sucesso do Ilhados. No momento em que fui agradecer às famílias, eu infelizmente me esqueci de mencionar a família Araújo", reconheceu a apresentadora.

"Já me retratei com eles sobre essa minha falha humana e pedi desculpas para Val, Andressa e Henrique pelo acontecido. Eles conviveram comigo durante o programa e sabem o quanto eu sou amorosa com todos eles. Foi só um lapso de memória! Muito obrigado pela entrega! Vocês são demais!", completou Fernanda.