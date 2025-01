Ataque a tiros em bar deixa dois mortos em Duque de Caxias

Rio - Um ataque a um bar de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou duas pessoas mortas, na noite desta quarta-feira (22). Marcelo Santos de Souza, de 44 anos, e outro homem, ainda não identificado, foram baleados por criminosos que passaram atirando e fugiram em seguida. Os bombeiros estiveram no local, mas as vítimas já foram encontradas sem vida.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram ao Parque do Carmo verificar um ocorrência de tiros e encontraram os dois homens mortos. O quartel de Duque de Caxias do Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h40 para a Rua Virgínia e os militares encaminharam os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) do município.

Ainda de acordo com a PM, os disparos contra as vítimas teriam sido feitos por ocupantes de uma motocicleta. O local foi preservado para perícia e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionada. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na especializada para apurar a autoria e motivação do crime.