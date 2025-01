Incêndio atinge prédio no centro de SP

Um incêndio atingiu um edifício comercial no início da manhã desta sexta-feira, 24, no centro da cidade de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na Rua Oscar Cintra Gordinho. Um homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em razão de mal súbito.

Segundo a corporação, o fogo teve início por volta das 5 horas da manhã. Moradores do prédio ao lado também precisaram sair de suas residências. Em torno das 6h30, a situação já tinha sido controlada e o local estava em fase de rescaldo. Às 7h30, os bombeiros disseram que as chamas foram extintas e o estabelecimento isolado por conta de risco da estrutura desabar.

Por meio das redes sociais, os bombeiros divulgaram um vídeo mostrando os trabalhos dentro do prédio que foi bastante destruído pelo fogo. Ao menos nove viaturas atenderam a ocorrência.

Ainda estão sendo verificados se há riscos a estrutura do edifício. As causas do incêndio estão sendo investigadas.