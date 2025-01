O ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria lamentou nesta sexta-feira, 24, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tirar o país do Acordo de Paris, que tenta conter o aquecimento global. Ele chamou a atitude de "triste decisão" durante entrevista à Rádio Eldorado direto de Zurique, na Suíça. No país europeu, Doria comandou um fórum de debates sobre sustentabilidade como co-chairman do Grupo de Líderes Empresariais (Lide).