Ana Hickmann expõe Alexandre Correa em carta aberta e justifica atitude: 'tive que fazer'

Ana Hickmann agradeceu pelo apoio de seus fãs em um vídeo publicado nas redes sociais na quinta, 23. A postagem menciona a carta aberta da apresentadora, que expôs o ex-marido, Alexandre Correa, pelas alegações de que ela pagava pensão após o divórcio.

Sobre a carta aberta, justificou a necessidade de "pontuar as coisas que são reais" e "desmentir fake news". "Tive que fazer", completou, em sua conta no Instagram.

No canal do YouTube, onde a carta aberta foi postada, ela começa: "Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento e o meu ex-marido [fosse] uma vítima", começou.

"Eu trabalho desde os meus 15 anos e construí uma carreira sólida, com o apoio de agências e profissionais muito competentes". Ana detalhou que o pagamento que ela realiza para Alexandre é uma pensão compensatória.

Diferente da pensão alimentícia, a compensatória visa corrigir a disparidade de padrão de vida entre os cônjuges após o divórcio. No caso de Alexandre, ele geria as empresas de Ana Hickmann e foi desligado da função, o que corrobora com o recebimento do valor.

"A prestação compensatória, vinculada à questão patrimonial, não se confunde com pensão alimentícia e ainda está em discussão no processo", completa.

Por fim, ela pede: "Por tudo isso, eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima, quando na verdade é um agressor".