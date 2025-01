Podemos ter mais casos graves de dengue neste ano, diz secretário de Saúde de SP

Com a expansão do sorotipo 3 da dengue em São Paulo, o secretário de Saúde disse nesta quinta-feira, 23, que há possibilidade de o Estado enfrentar mais casos graves da doença em 2025. "Vamos ter um grande desafio neste ano", afirmou Eleuses Paiva na abertura do Centro de Operações de Emergências (COE), que coordenará as ações de combate ao Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e Zika.

No ano passado, São Paulo registrou mais de 2 milhões de casos prováveis de dengue, maior número de sua história. Em 2025, já são 29.604 casos e seis óbitos confirmados, e 31 municípios decretaram estado de emergência.

A preocupação do secretário é compartilhada por outras autoridades presentes no evento, como Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, e está relacionada à existência de diferentes sorotipos (DENV-1, 2, 3 e 4) e à forma como reagimos diante da infecção.

Ao contrair dengue, a pessoa fica imunizada permanentemente para o sorotipo que causou a infecção, mas não para os outros - por isso é possível contrair a doença até quatro vezes.

Além disso, em uma reinfecção com sorotipo diferente, nosso sistema imunológico fica confuso. Ele interpreta erroneamente o novo sorotipo como sendo o mesmo da infecção anterior, desencadeando uma resposta imune exacerbada.

Nessa circunstância, o organismo produz anticorpos "desatualizados" - eficazes apenas contra o primeiro sorotipo - que não conseguem neutralizar o novo vírus e, paradoxalmente, facilitam a replicação e a entrada do invasor nas células. Como resultado, há um maior risco de formas graves da doença.

Retorno do sorotipo 3

No ano passado, quando o Estado atingiu o recorde de infecções, os sorotipos de maior circulação foram o 1 e o 2. O sorotipo 3 retorna ao País após décadas, o que significa que há uma grande parcela da população sem defesas e, assim, suscetível à infecção. Ou seja, há uma grande preocupação com o possível aumento de casos de reinfecção.

"É isso que nos angustia. Portanto, talvez neste ano nós tenhamos mais casos de dengue grave. Por isso o manejo clínico é extremamente importante", disse Paiva no evento, que reuniu os secretários municipais de Saúde.

De fato, embora não haja um remédio ou terapia específico para a dengue, as mortes são consideradas evitáveis. A boa evolução do paciente depende da identificação precoce de sinais de alarme, que indicam um agravamento do caso, e também da celeridade no início do tratamento, focado principalmente na hidratação do paciente.

De acordo com Regiane de Paula, diretora da Coordenadoria de Controle de Doenças de São Paulo, o sorotipo 3 ressurgiu no Estado no ano passado "de uma forma bastante rápida".

Questionada sobre a porcentagem de infecções causadas pelo DENV-3, ela afirmou não ter a proporção. "Não é nem epidemiologicamente correto a gente quantificar neste momento. Mas sei por onde ele está entrando", afirmou.

"É pela região do noroeste paulista, São José do Rio Preto, e ele vai começar a descer, porque é natural", disse Regiane. "Tem um pouco já do município de São Paulo, região metropolitana também."

Ação estadual

A reunião foi marcada pela empolgação diante do anúncio de início de fabricação da vacina contra dengue do Butantan. A expectativa do instituto é fabricar 1 milhão de doses em 2025 e mais 100 milhões nos próximos três anos.

O imunizante, porém, ainda não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido está em análise no órgão e a expectativa é de que o parecer seja divulgado até meados de março.

Além disso, a vacina disponível no País, a Qdenga, da farmacêutica japonesa Takeda, tem produção limitada e distribuição restrita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dessa forma, as autoridades deixaram claro que não há expectativa de vacinação em massa para 2025, em linha com o posicionamento do Ministério da Saúde.

Significa que o combate à dengue em São Paulo deve focar nas medidas tradicionais, como conscientização sobre a eliminação dos criadouros dos mosquitos - a maioria deles está em áreas domiciliares - e uso de inseticidas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu encaminhar R$ 228 milhões aos municípios até sexta, 24, para que eles possam investir nessas medidas. Parte do montante é referente ao adiantamento da quota fixa do Incentivo à Gestão Municipal do SUS São Paulo (IGM SUS Paulista).