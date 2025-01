Paes anuncia teto de gastos para desfiles das escolas de samba

Rio – O prefeito Eduardo Paes (PSD) escreveu na rede social X, nesta sexta-feira (24), que estuda junto à Liga Independente da Escolas de Samba (Liesa) estabelecer um teto de gastos para as escolas de samba do Grupo Especial. A postagem, no entanto, não esclarece se tal medida passaria a valer já em 2026.

O DIA procurou a prefeitura em busca de mais detalhes, mas a assessoria de comunicação respondeu explicando que as únicas informações disponíveis até o momento são as que já constam na postagem do prefeito. A Liesa ainda não retornou.

Reunião hoje pela manhã com o presidente da Liesa @gabriodavid fechando os últimos detalhes da incrível celebração que teremos no início de março na Sapucaí. Melhor ainda: vamos avançar na renovação da concessão do sambódromo para a Liga mas com um critério que vai permitir um… — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 24, 2025

Paes iniciou o tweet informando que havia feito pela manhã uma reunião com Gabriel David, presidente da liga, a fim de acertar os últimos detalhes para os desfiles deste ano. No encontro, também teria ficado encaminhada a renovação da concessão do Sambódromo para a Liesa.

Porém, como condição, diz o prefeito no X, um teto de gastos deverá ser implementado para “permitir um jogo mais justo entre as escolas daqui para frente”. Sobre 2024, segundo Paes, “a nova gestão da Liesa já conseguiu, com boa administração, garantir um valor considerável para todas as escolas”.

Diante da ausência de explicações mais detalhadas quanto ao teto de gastos, trabalhadores do Carnaval se mostraram confusos sobre como a ferramenta funcionaria na prática.

Um integrante da ala de compositores de uma das escolas do Grupo Especial respondeu à reportagem: "Ficou subjetivo. Por exemplo, escolas de outros municípios recebem ajuda das respectivas prefeituras. A Prefeitura do Rio vai proibir esse repasse de outras prefeituras? Teria que ver se isso é possível juridicamente. Fica complicado estabelecer um teto. O que poderiam fazer para equilibrar é uma regra de gastos. Gastar no máximo R$ 10 milhões com alegorias, por exemplo".