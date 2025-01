Viracopos recebe novos equipamentos para inspeção de segurança

O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, inaugurou nesta sexta-feira (24) novos equipamentos de inspeção de segurança para acesso ao embarque internacional.

Conforme a administração de Viracopos, os pontos de acesso ao embarque e conexões internacionais vão operar agora com equipamentos que elevam os padrões de triagem e o nível de segurança do aeroporto.

O novo aparato de segurança é similar aos usados pela TSA nos aeroportos dos Estados Unidos. Os equipamentos incluem as mais recentes tecnologias de raios-x de visão dupla, escâner de imagem (AIT - body scanner) e detecção de traços de explosivos (ETD), além de treinamento para os agentes.

“O início da operação desses novos equipamentos em Viracopos representa um marco para a aviação civil internacional no Brasil e demonstra a importância da parceria com os Estados Unidos. Embora nosso país possua um nível elevado de aderência aos padrões internacionais, a partir de agora temos um dos melhores aeroportos equipado com os mais modernos equipamentos, o que certamente refletirá no aperfeiçoamento das regras e procedimentos, contribuindo com todo o setor de transporte aéreo brasileiro”, disse o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.

A cerimônia contou com a presença da Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA), órgão responsável pela segurança interna norte-americana,uma vez que os novos equipamentos foram adquiridos por meio de uma doação de US$ 2 milhões financiada pela Agência de Contraterrorismo do Departamento de Estado dos EUA e facilitada pelo Departamento de Justiça, sob a supervisão e anuência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Brasil.