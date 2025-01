Linha 1-Azul do metrô ainda tem trecho sem operação por causa de estragos da chuva

Após o alagamento causado pelas fortes chuvas que atingiram São Paulo nessa sexta-feira, 24, a Linha 1-Azul do metrô opera apenas entre Jabaquara e Santana na manhã deste sábado, 25.

O trecho Jardim São Paulo-Tucuruvi segue fechado para manutenção, conforme informou a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) no X (antigo Twitter). Ônibus gratuitos do sistema Paese atendem o trecho.

Na véspera do aniversário de São Paulo, uma forte chuva, acompanhada de rajadas de vento e granizo, durou cerca de duas horas e causou estragos, com desabamentos, estações de metrô alagadas e correntezas que arrastarem carros pelas ruas, principalmente nas regiões norte e oeste. Há previsão de novas pancadas de chuva neste fim de semana.

Pela primeira vez, o alerta de risco severo foi disparado pela Defesa Civil Estadual para todos os moradores. A Prefeitura disse na noite de sexta que colocou 345 veículos e 2,4 funcionários nas ruas para minimizar os impactos - a precipitação na cidade foi de quase metade do esperado para todo o mês de janeiro.

Nos próximos dias, a previsão é de temporais entre o fim das tardes e o início da noite, ainda com sensação de tempo abafado. A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo no domingo, 26, deve reforçar os temporais, principalmente a partir da tarde. As simulações atmosféricas mais recentes indicam que o forte calor, com temperaturas bem acima da média, deve diminuir a partir da segunda-feira, 27.

No sábado, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo, que completa 471 anos, o ar quente e úmido mantém a sensação de tempo abafado no decorrer do dia, com sol entre nuvens. Os termômetros das estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura devem registrar temperatura mínima de 21°C e a máxima por volta dos 32°C.