PRF prende motorista com 11 kg de cocaína em carro roubado

Rio - Um motorista foi preso em flagrante durante uma perseguição, na noite desta sexta-feira (24), após fugir de uma ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Ponte Rio-Niterói. Os agentes constataram que, no interior do carro roubado, o homem carregava 11 kg de cocaína.

De acordo com a PRF, o motorista começou a dirigir em alta velocidade e realizar manobras arriscadas após perceber a presença dos policiais. Durante o trajeto, ele colidiu com diversos veículos até ser abordado pelos agentes, no bairro do Barreto, em Niterói. Além da droga, as equipes também encontraram um drone, uma arma falsa e dois celulares no automóvel.

O material foi encaminhado à 78ª DP (Fonseca). Os policiais constataram que o carro havia sido roubado em setembro, como consta um boletim de ocorrência registrado na 38ª DP (Brás de Pina).