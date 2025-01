Brasil perde para a Argentina na estreia do Sul-Americano sub-20

A seleção brasileira de futebol sub-20 perdeu nesta sexta-feira por 6 a 0 da Argentina na estreia do Brasil no Sul-Americano sub-20, na Venezuela. Após o revés na cidade de Valencia, o meio-campo Gabriel Moscardo pediu desculpas à torcida brasileira pela apresentação ruim.

"É a primeira partida, não estamos eliminados depois desse resultado. Em nome de toda a Seleção Brasileira, quero pedir desculpas ao torcedor. A gente deu nosso máximo, se entregou, mas infelizmente não foi nosso dia", disse o atleta do Reims, da França, em declaração na saída do gramado.

A seleção, comandada pelo técnico Ramon Menezes, se viu perdendo por 3 a 0 com apenas 11 minutos de jogo, com gols de Subiabre, Echeverri e Igor Serrote (contra). Este foi o placar ao final da primeira etapa. No entanto, o roteiro se repetiu no segundo tempo. Em oito minutos, a Argentina marcou mais duas vezes, com Ruberto e Echeverri repetindo a dose. Por fim, Hidalgo marcou o sexto.

O próximo compromisso do Brasil é diante da Bolívia, novamente em Valencia, no estádio Misael Delgado, neste domingo (26), às 18h. O Brasil está no grupo B, que, além de Argentina e Bolívia, tem também Equador e Colômbia.

Os três primeiros colocados de cada uma das duas chaves se classificam ao hexagonal final. No final, os quatro melhores alcançarão vaga ao Mundial sub-20, que será disputado entre setembro e outubro no Chile.