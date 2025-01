Restauração do Mercadão é entregue na semana do aniversário de SP

Na semana de aniversário de São Paulo, a prefeitura entregou a revitalização do edifício do Mercado Municipal Paulistano (foto), conhecido como Mercadão. Inaugurado em 1933, o espaço passou por intervenções para restauração completa da fachada e dos anexos, instalação de pilares e pendentes, troca do piso e substituição de telhas, além da integração de novas tecnologias para segurança.

Atualmente, o Mercadão recebe, em média, 10 a 12 mil visitantes nos dias úteis e 20 a 30 mil nos fins de semana, sendo um dos principais pontos turísticos e culturais de São Paulo. Os dados são da prefeitura.

Com uma área total de 22.147 m², sendo 18.601 m² construídos, o Mercadão abriga 256 boxes, que incluem empórios, açougues, peixarias e restaurantes. Localizado em frente, o Mercado Kinjo Yamato, que também é municipal, está ainda em fase de restauração com previsão de conclusão até agosto deste ano. O local conta com 109 boxes e barracas, totalizando 365 pontos de comércio entre os dois mercados.

Projetos

Ambos são administrados atualmente pela concessionária Mercado SP, que executou os trabalhos mediante aprovação dos projetos de restauro junto aos órgãos de preservação (Conpresp e Condephaat). Segundo a prefeitura, até o momento as intervenções tiveram investimento de R$ 45 milhões.

“Cada etapa priorizou a cessação de danos, a garantia da estanqueidade das estruturas e o desenvolvimento de melhorias abrangentes, incluindo sistemas hidráulicos, elétricos, de drenagem, proteção contra descargas elétricas, revisão de coberturas e ampliações estruturais”, informou o município, acrescentando que houve implementação de acessibilidade.

As intervenções no edifício do Mercadão foram concluídas e entregues na última segunda-feira (20), mas os reparos nas áreas externas, incluindo estacionamentos e calçadas, receberam recentemente a aprovação dos órgãos de proteção e ainda não foram iniciados.