Alckmin se solidariza com prejuízo dos paulistanos após temporal em post no X

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), se solidarizou com a população da cidade de São Paulo, por conta do temporal desta sexta-feira, 24, que provocou estragos na capital paulista, em publicação no X (antigo Twitter), feito para comemoração dos 471 anos do município.

"Nestes 471 anos da nossa querida São Paulo, não posso deixar de me solidarizar com todos os paulistanos, especialmente com aqueles que sofreram prejuízos e ainda estão sendo mais afetados pela chuva de ontem", afirmou o vice-presidente. "Que a cidade possa se escorar na força e na resiliência do seu povo e encontrar, na grandeza e no espírito empreendedor de sua gente, a inspiração necessária para buscar soluções e superar problemas como este. Viva São Paulo e a sua brava gente!"

A capital paulista registrou o terceiro dia com maior volume de chuva da história, de acordo com o levantamento do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Foram 125.4mm registrados por volta das 19h10 na estação do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. O dia de ontem só perde para 21 de dezembro de 1988 (151.8mm) e 25 de maio de 2005 (140.4mm).

Alckmin nunca conseguiu se eleger prefeito de São Paulo, mas já foi governador do Estado por quatro vezes. Após assumir o cargo em 2001, por conta da morte do ex-governador Mário Covas (PSDB), ele foi eleito pela primeira vez em 2002. Depois, renunciou ao cargo para concorrer à Presidência em 2006, quando perdeu no segundo turno para Lula (PT). Retornou ao Palácio dos Bandeirantes em 2010, onde permaneceu até 2018, quando concorreu novamente ao chefe do Executivo nacional e perdeu no primeiro turno para Jair Bolsonaro (PL).