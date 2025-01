Calor de 39 graus deixa as praias lotadas no Rio de Janeiro

O tempo no Rio de Janeiro neste sábado (25) segue influenciado pelas altas temperaturas e sol forte nas praias. De acordo com o Centro de Operações Rio, a temperatura máxima prevista para hoje é de 39ºCelsius. Com o forte calor, milhares de pessoas lotaram as praias, principalmente as da Zona Sul.

A previsão é de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas e rápidas no período da tarde e noite. O Corpo de Bombeiros informou que, apesar do mar calmo, os guarda-vidas realizaram cerca de 20 salvamentos de banhistas que se arriscaram a se afastar da arrebentação. Nenhum dos casos foi considerado grave e não houve registro de óbitos nas praias.

A água do mar permanece gelada por conta de correntes marítimas provocadas por um fenômeno denominado ressurgência. Isso ocorre quando o vento bate sobre a superfície do mar e leva a água quente aquecida pelo sol para outras regiões. Assim, a água gelada do fundo do mar ressurge, deixando a temperatura do mar mais baixa.

Policiamento

O policiamento nas praias do Rio foi ampliado neste final de semana, para dar mais segurança aos banhistas até as 22h. Neste final de semana, mais de 1,6 mil policiais militares foram escalados para atuar na orla das zonas sul e oeste da cidade. Eles também estão nos principais terminais de transportes públicos que têm linhas de ônibus de acesso às praias.

Iniciada em setembro de 2024, a Operação Verão é uma ação de prevenção aos roubos e furtos em todo o litoral do território fluminense, durante os dias de temperaturas mais altas e maior fluxo de banhistas nas praias. Neste fim de semana, a orla da Zona Sul conta com o reforço do Carro Comando da PM, que está baseado na região do Arpoador e acompanha toda a movimentação nas praias de Botafogo, Flamengo, Leme, Copacabana e Ipanema.

Limpeza

Já o programa Praia Limpa, da Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb), está concentrado hoje na praia do Leme, na zona sul, visando conscientizar os banhistas no sentido de que evitem jogar lixo na areia. Eles devem usar sacos plásticos para colocar os detritos nos coletores de lixo espalhados pela orla.

A Comlurb utiliza mais de 500 homens nos fins de semana para a limpeza das praias, com apoio de máquinas e tratores.