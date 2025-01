Defesa Civil de SP prevê fortes chuvas até terça-feira em todo estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu boletim especial, para o período de domingo (26) a terça-feira (28), com previsão de chuvas intensas em todo o estado. Essas condições climáticas serão causadas pela passagem de uma frente fria, que trará pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão de chuva de forte intensidade, com acumulados altos, abrange a capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas e Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, região de Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Já para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a previsão é de chuva de intensidade moderada, porém com acumulados altos.

Gabinete de crise

A Defesa Civil montará, de forma presencial, na segunda-feira (27), o gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para coordenar as ações relacionadas aos eventos climáticos previstos. Entre segunda e terça-feira (28), há previsão de acumulados mais elevados de chuva, além de forte intensidade, informou o órgão.

Empresas reguladoras de serviços públicos, representantes de concessionárias de abastecimento de água e energia também atuam no gabinete.

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população adote medidas de precaução para minimizar os riscos decorrentes das fortes chuvas. “É essencial evitar áreas de alagamento e não atravessar vias inundadas, mesmo de carro. Também é importante ficar atento a sinais de deslizamentos, como inclinação de postes, árvores ou rachaduras em terrenos e paredes”, alertou o órgão.

Além disso, durante ventos fortes, deve-se manter distância de árvores, postes e estruturas frágeis. Em caso de tempestades com raios, desconectar aparelhos eletrônicos da tomada.

O sistema Defesa Civil Alerta envia mensagens de emergência gratuitamente e de forma automática para celulares que estejam em áreas de risco. Para garantir o funcionamento do serviço, é necessário verificar se a funcionalidade está ativada no dispositivo.