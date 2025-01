Polícias do Rio de Janeiro tiraram 732 fuzis das ruas em 2024

O Instituto de Segurança Pública (ISP), do Rio de Janeiro, fez um balanço das prisões e apreensões de armas e drogas no estado em 2024. Em doze meses, as polícias Civil e Militar retiraram das ruas 732 fuzis de circulação, uma média de dois por dia. Os dados divulgados na última sexta-feira (24) mostram um aumento de 20% nas apreensões entre 2023 e 2024. Foram 610 armas de longo alcance recolhidas em 2023, contra 732 armas de guerra apreendidas no ano passado.

Em 2024, as forças estaduais de segurança registraram 42.389 prisões em flagrante, representando um aumento de 14,7% em relação a 2023. Houve também 23.930 registros de apreensões de drogas, 6,2% a mais; 19.034 veículos roubados/furtados foram recuperados, 52 a cada 24 horas, um crescimento de 29,7%.

Os crimes contra a vida também apresentaram uma redução. O indicador letalidade violenta, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio e morte por intervenção de agente do estado, registrou redução de 11,1% entre janeiro e dezembro de 2024, quando comparado com o mesmo período de 2023. Os homicídios dolosos e as mortes por intervenção de agente do estado também caíram no ano passado, com diminuições de 11% e 19,8%, respectivamente.

De acordo com a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, os resultados alcançados em 2024 reforçam a importância do trabalho constante das forças de segurança do Rio no enfrentamento à violência. “A transparência dos dados divulgados pelo ISP é fundamental, pois auxilia na construção de políticas públicas de combate à criminalidade e no planejamento mais eficiente da segurança pública”.