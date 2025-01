Brasileira que fez live para pedir ajuda é encontrada na África do Sul

A brasileira Carolina Amanda Lopes Borges, que iniciou uma live no Instagram na madrugada deste domingo, 26, (horário local) pedindo ajuda após relatar ter sido vítima de abuso sexual, foi encontrada na África do Sul, de acordo com a agência de viagens Brafrika, responsável pela viagem. Ela está acompanhada de representante da Embaixada Brasileira, ainda segundo a empresa.

"Falamos com ela no telefone. Ela está está emocionalmente abalada, com a perna esquerda imobilizada e com hematomas nas mãos e nos braços. Estamos trabalhando para transferi-la de hospital, acionando o seguro e providenciando uma passagem de volta para o Brasil", informaram em postagem no Instagram.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) acionou a Embaixada do Brasil na África do Sul e a polícia local depois que a brasileira fez a transmissão da live. O Itamaraty foi acionado pela Ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco.

Iniciado por volta das 3 horas (22h no horário de Brasília), no vídeo, Carolina deu informações sobre sua localização. No momento da live, que durou cerca de 20 minutos, ela estava no estacionamento de um shopping de Rivonia, região de subúrbio na cidade de Joanesburgo. A jovem contou que teve a perna esquerda quebrada, afirmou que está sendo torturada e disse que iriam "matá-la".

Mestra em Filosofia e fundadora da comunidade Yoni das Pretas, Carolina está na África do Sul desde o início do ano para um intercâmbio.

A brasileira tinha sido vista saindo de um clube de carro acompanhada por um homem.

Em um trecho da live que circula nas redes sociais, é possível ouvir Carolina pedindo ajuda, em português e inglês, com a voz alterada.