Cantoras reagem a críticas sobre o funk no BBB 25: 'Intolerância e falta de respeito'

Na madrugada de sábado, 25, durante a segunda festa do Big Brother Brasil 25, os gêmeos João Pedro e João Gabriel fizeram críticas ao funk carioca tocado na casa, o que motivou repercussão nas redes sociais e reações de artistas.

Após a exibição de sertanejos como Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira, a dupla de goianos não hesitou em demonstrar desagrado pela mudança no estilo musical da playlist da festa.

"Isso não é música, não, moço. Só esse povo do Rio de Janeiro que escuta isso mesmo! Mal sabem eles que o que movimenta o Brasil é o agro", disse João Gabriel.

A crítica se intensificou quando a música Joga pra Lua, de Anitta e Pedro Sampaio, entrou na playlist. "Dó desse povo que escuta isso!", lamentou João Pedro, enquanto João Gabriel foi mais enfático: "Musicaiada feia! Tá 'amarrado', eu não cresci ouvindo um 'trem' desses, não!".

As declarações não passaram despercebidas pelos fãs do gênero e, desde então, as contas dos gêmeos estão suspensas no X (antigo Twitter). A equipe da dupla publicou uma nota no Instagram pedindo desculpas pelas falas.

Reação de artistas

Lellê, autora da música De ladin, que tocava no momento das críticas, se manifestou sobre o episódio.

"Hoje foi bem chato acordar para um dia cheio de gravações recebendo mensagens sobre as falas equivocadas do João Gabriel e João Pedro", escreveu a cantora.

Em seu texto, Lellê enfatizou a relevância do funk para a cultura brasileira e no cenário global. "O funk é parte do que sustenta o Brasil há décadas. E que agora sustenta o mundo", afirmou.

Outras personalidades do funk, como Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda, também se manifestaram, reafirmando o valor do gênero e desafiando a intolerância. Tati afirmou: "O funk mudou minha vida e salva vida de milhares de pessoas, desde o Mc ao segurança do evento. O Brasil é um país multicultural e devemos respeitar e enaltecer nossa cultura."

Valesca, por sua vez, destacou o impacto do funk em sua trajetória pessoal: "Eu pude dar uma casa para minha mãe cantando funk, pude dar uma vida boa pro meu filho cantando funk e sobrevivo cantando funk".