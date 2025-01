Polícia liberta cantora de forró e família sequestradas após show em Fortaleza

Na madrugada deste sábado, 25, a cantora de forró Laninha Show e sua família foram vítimas de um sequestro em Fortaleza, logo após uma apresentação no bairro Aldeota. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu dois suspeitos em flagrante durante uma blitz no bairro Pici.

Em nota divulgada em seu perfil no Instagram, a cantora tranquilizou os fãs e afirmou que ela e seus familiares estão bem e seguros. "Foi um momento de muito medo, mas graças à rápida ação das equipes de segurança pública, tudo terminou bem", declarou. Laninha também informou que precisará reagendar alguns compromissos para focar em sua recuperação.

Suspeitos presos

Em nota enviada ao Estadão, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), em conjunto com a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), prenderam em flagrante dois suspeitos de envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro ocorrido na madrugada deste sábado, 25.

De acordo com PMCE, a prisão dos suspeitos ocorreu no bairro Pici, durante uma blitz de trânsito.

"Policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), juntamente com guardas municipais, identificaram um veículo em atividade suspeita e que tentou se evadir da fiscalização. Com a abordagem, os agentes de segurança identificaram que se tratava de um crime e, logo em seguida, dois homens tentaram fugir, mas foram capturados", diz a nota.

No local foram presos em flagrante um homem, de 32 anos, e outro homem, de 31 anos, que já possui antecedentes criminais por ameaça, roubo a pessoa e crime de trânsito.

A PMCE informou que o segundo suspeito estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de receptação, roubo, adulteração de sinal identificador de veículo. Ambos foram conduzidos para a Delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na região, onde foram autuados pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Na delegacia, também foi efetivado o cumprimento da ordem de prisão contra um dos suspeitos e, em seguida, a dupla foi colocada à disposição do Poder Judiciário.

Laninha agradeceu

Nesta manhã, a cantora apareceu bastante abalada em um vídeo no Instagram. "Reviver isso não é fácil, mas eu tinha que vir aqui agradecer a Deus por esse livramento. Ele esteve comigo e minha família o tempo todo", legendou Laninha.