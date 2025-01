Resultado do Sisu 2025 é divulgado neste domingo

O Ministério da Educação (MEC) divulga, neste domingo (26), o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. São ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

O resultado poderá ser acessado pela página do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Até as 16h50 deste domingo, o resultado ainda não havia sido disponibilizado e o MEC esclareceu que não há instabilidade no sistema e nem um horário específico para a divulgação, podendo ocorrer a qualquer hora ao longo do dia.

A seleção é feita com base na média das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), respeitando o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. A seleção considera as escolhas dos candidatos inscritos, bem como seus perfis social e econômico, conforme a Lei de Cotas.

As inscrições ocorreram de 17 a 21 deste mês, quando os estudantes puderam escolher até duas opções de curso dentre as ofertadas. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do Sisu.

O período de matrículas nas instituições de ensino é de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para manifestar o interesse em participar da lista de espera começa com a divulgação do resultado e vai até 31 de janeiro.

Todos os estudantes que participaram do Enem 2024, obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro puderam participar do Sisu 2025. Além do Sisu, é possível tentar outras formas de acesso ao ensino superior por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).