Loja de fuscas raros vira 'rio' durante forte chuva em SP e carros ficam submersos

Uma loja que comercializa fuscas raros está entre os inúmeros prejudicados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista na última sexta-feira, 24. O estabelecimento, localizado na Rua Duarte de Azevedo, na zona norte, praticamente virou um rio. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver a força da água arrastado os carros.

"Infelizmente fomos atingidos por uma enchente jamais vista. Estamos nos organizando, agradecemos todo o apoio", disse o estabelecimento em publicação. O Estadão entrou em contato com os donos e aguarda retorno. Ainda não há informações sobre o tamanho do prejuízo.

A zona norte da cidade foi uma das mais afetadas pelo temporal. A estação Jardim São Paulo, da Linha 1-Azul do Metrô, ficou completamente alagada. A operação na linha só foi normalizada nesta segunda-feira, 27. Parte do teto do Shopping Center Norte chegou a desabar durante o temporal.

Segundo balanço da Defesa Civil, 17 pessoas morreram no Estado por conta das chuvas de verão. Dentre as últimas vítimas, estão um motociclista em Guarulhos e uma criança de 7 anos, que foi levada pela enxurrada em um parque em Embu das Artes. Ambas as cidades estão na Grande São Paulo.

No último sábado, 25, o artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, também foi encontrado sem vida dentro da própria casa, na Rua Belmiro Braga, em Pinheiros, bairro da zona oeste de São Paulo. Informações da Secretaria de Segurança Pública indicam que a residência foi invadida por uma enxurrada provocada pelos temporais da última sexta.

A entrada da água teria sido facilitada após um carro, arrastado pela enxurrada, se chocar e quebrar o portão da casa de Tamanini. Um amigo do artista revelou ao Estadão que a vítima tinha acabado de instalar uma porta antienchente porque sofria de forma recorrente com as inundações neste período de fortes temporais.

No final de semana, o Governo de São Paulo fez um novo alerta para fortes temporais na capital e na Grande São Paulo por conta da chegada de uma nova frente fria na região. A previsão é de temporais com raios e fortes rajadas de vento. Por conta da possibilidade de um evento climático extremos, foi instalado um gabinete de crise que funcionará a partir desta segunda, 27, até terça-feira, 28.