Jimmy Fallon faz piada com título de 'Ainda Estou Aqui'

O apresentador Jimmy Fallon, do programa norte-americano The Tonight Show, não deixou passar em branco a lista de indicados ao Oscar 2025 e aproveitou o esquete de abertura para fazer uma piada envolvendo o título do filme brasileiro Ainda Estou Aqui.

Ao mencionar o longa protagonizado por Fernanda Torres, que disputa o prêmio de Melhor Filme, Fallon arrancou risadas da plateia ao associar o título à situação política dos Estados Unidos.

"O filme Ainda Estou Aqui foi indicado a Melhor Filme. É um filme sobre os últimos seis meses de Joe Biden em exercício. 'Olá? Olá?'", brincou, imitando o presidente com um tom de voz enfraquecido.

A piada fazia alusão à perda de relevância de Biden no fim do mandato, que teria sido ofuscado pela disputa eleitoral entre a vice-presidente Kamala Harris e o atual presidente Donald Trump.

A referência gerou reações nas redes sociais, com brasileiros pedindo ao apresentador para levar Fernanda Torres ao programa.