Instituto Locomotiva: 79% dos paulistanos apoiam transporte de moto por app

Um levantamento do Instituto Locomotiva aponta que 79% dos paulistanos consideram que a Prefeitura de São Paulo deve permitir o transporte de pessoas em moto por aplicativo. O número corresponde a 7,1 milhões de cidadãos. Em contrapartida, 21% acreditam que a modalidade não deve ser permitida.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 20 de janeiro e ouviu 2.048 moradores de São Paulo. Do porcentual favorável à permissão, 60% preferem que a decisão seja acompanhada de uma proposta de regulamentação, enquanto 19% gostariam da liberação independentemente de regulamentação.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) entrou numa guerra com a empresa 99 nas últimas semanas. O atrito se deu por conta do lançamento do serviço 99Moto em sua plataforma apesar do decreto 62.144/23, feito pelo emedebista em 2023, que suspendeu temporariamente a utilização de motocicletas para transporte individual remunerado de passageiros por aplicativos. Há poucos dias, a Uber também lançou a atividade após a Justiça impedir que a concorrente fosse multada.

"Nós não vamos permitir que essa empresa venha para cá e faça uma carnificina. São assassinos. Essas empresas são empresas assassinas e irresponsáveis", declarou Nunes na semana passada. A gestão municipal até ingressou com uma ação civil pública pedindo multa diária de R$ 1 milhão e indenização de R$ 50 milhões por danos morais coletivos e crime de desobediência.

Segundo a pesquisa, quando questionados se "antes de tomar qualquer decisão sobre o transporte de pessoas em moto por aplicativo os governantes deveriam ouvir a população", o porcentual é ainda maior: 86% dizem concordar com a frase. Além disso, para 65% dos entrevistados a polícia não deveria ser usada para impedir que motociclistas utilizem aplicativo para transportar pessoas. A Prefeitura de São Paulo informou que mais 100 motos já foram apreendidas até o início da semana.

Referente ao Poder Legislativo, 72% acreditam que os vereadores da cidade de São Paulo deveriam apoiar a moto por aplicativo como mais uma alternativa de transporte disponível na cidade. Nos últimos dias, o vereador mais votado nas eleições de 2024, Lucas Pavanato (PL), adquiriu protagonismo entre os motociclistas ao realizar manifestação em frente ao Palácio do Anhangabaú e apresentou até projeto de lei contrário à postura do prefeito.

"Os paulistanos são os principais afetados pela oferta de serviços de transporte, especialmente os que vivem em regiões de difícil acesso a meios de transportes tradicionais. Por isso a população está pedindo mais diálogo e escuta", reforça o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles.

O levantamento da Locomotiva aponta ainda que 74% dos paulistanos concordam que os governantes não deveriam impedir as pessoas de utilizarem o serviço de transporte por moto via aplicativo. É importante ressaltar que 54% concordam totalmente com a questão e 20% concordam parcialmente. Não há esclarecimento sobre quais seriam os motivos para a parcialidade dos respondentes.