Resultado do Sisu é divulgado em planilha do Excel e dificulta análise pelos candidatos

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que seleciona os estudantes aprovados para as universidades e institutos federais, foi divulgado com um dia de atraso, na manhã desta segunda-feira, 27, e em planilhas de Excel, diferente do que foi feito em anos anteriores. O formato dificulta a visualização dos aprovados e gerou reclamação por parte dos alunos. O Estadão entrou em contato com o Ministério da Educação e aguarda retorno.

No site, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou apenas o boletim com o desempenho do candidato, sem a posição dos estudantes na classificação de cada curso. Com isso, era possível aos alunos identificarem se foram ou não aprovados em uma das duas opções de cursos escolhidas, mas os estudantes não aprovados não conseguiam identificar o quão próximo estavam de ser classificados, o que os impossibilitava de saber para qual curso deveriam se inscrever na lista de espera.

Por volta das 11h, o erro foi ajustado e a posição dos candidatos nos cursos foi divulgada.

A divulgação dos resultados estava prevista para domingo, 26, e foi adiada para esta segunda-feira. Segundo o MEC, a mudança na data ocorreu por conta de problemas técnicos. As listas de aprovados estão no site do programa.

O candidato que não foi selecionado na chamada regular em nenhum dos dois cursos escolhidos poderá manifestar interesse em participar da lista de espera de apenas um curso no período de 27 a 31 de janeiro, também no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A lista de espera poderá ser utilizada pelas instituições durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

Ao todo, foram 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País, incluindo as mais de 68 mil vagas disponíveis para o Pé-de-Meia das Licenciaturas, que oferta uma bolsa mensal de R$ 1.050 para universitários que escolherem a graduação em uma das áreas de Licenciatura no Sisu.

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital. Inicialmente, as datas previstas ficavam entre 27 e 31 de janeiro. Com o adiamento dos resultados, é possível que ocorra mudanças no cronograma de cada instituição.

O procedimento de matrícula é diferente entre as instituições de ensino superior. O candidato selecionado deve consultar o edital de ingresso via Sisu da universidade onde foi aprovado, para verificar:

- a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula;

- se a matrícula será realizada de forma digital e/ou presencial;

- os períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos.