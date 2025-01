'BBB 25': Gracyanne Barbosa diz se incomodar com o rótulo de 'musa fitness'

Na tarde desta segunda-feira, 27, Gracyanne Barbosa falou sobre sua carreira no universo fitness. Em conversa com Ediberto na casa do BBB 25, a modelo revelou se incomodar com o termo "musa fitness", por não se considerar musa.

A influenciadora, porém, entende ser uma referência no mundo fitness. "Fui a primeira mulher na televisão a ter o corpo assim", diz ela, uma das pioneiras fitness na mídia no Brasil.

Gracyanne falou ainda do preconceito que sofria no início da carreira por conta do seu corpo. "Estava acostumada com o preconceito", diz a irmã de Giovanna. A influenciadora ainda citou sua alimentação e a confiança que tem do público em relação à sua rotina. "Mesmo quando não era moda, já defendia. Tenho credibilidade. As pessoas sabem que a minha alimentação é assim mesmo, ninguém duvida."

Por fim, a sul-matogrossense ainda brincou com o circense, dizendo ter a oportunidade de aprender com ele. "Você é muso fitness do Brasil. Tenho a oportunidade de estar do seu lado para aprender."