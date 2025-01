Participantes se enfrentam no segundo Sincerão do 'BBB 25'

Os brothers do BBB 25 enfrentaram o segundo Sincerão da temporada nesta segunda-feira, 27. Nesta semana, os emparedados Edilberto e Raissa, Vitória Strada e Mateus e Diego e Daniele Hypolito, os líderes Diogo Almeida e Vilma e a dupla que atendeu o Big Fone, Camilla e Thamiris, participaram da dinâmica. O público ainda pôde votar em mais uma dupla para participar da "reunião de condomínio" e escolheu Eva e Renata.

Cada dupla anunciaria um participante que gostaria de "descartar". Depois, daria um adjetivo para o escolhido e "quebrava" a foto da dupla que o brother faz parte.

Edilberto e Raissa

Incoerente: Diego Hypolito

Edilberto criticou o posicionamento do ex-ginasta na primeira dinâmica do programa, o "esquenta" do Sincerão. "O que fez nós colocarmos ele ali foi o que a gente descobriu: na Prova do Anjo, quando Mateus e Vitória vetaram a gente, ele sarcasticamente riu dentro do quarto", disse.

Réplica de Diego Hypolito

Diego disse que não se lembrava de ter rido da dupla. "O Ed, desde o início, gosta muito do VT, porque nos momentos que são ao vivo, ele gosta de se posicionar e falar várias coisas", afirmou.

Vitória Strada e Mateus

Sonso: Diogo Almeida

Vitória afirmou que a dupla gostaria de ter tido uma proximidade com Diogo e Vilma no começo do jogo e que os dois teriam sido enganados pelo ator. "Entendemos que seríamos a primeira opção desde sempre", disse.

Réplica de Diogo Almeida

O ator comentou que nunca verbalizou que a dupla seria a primeira ou a segunda opção para o Paredão. "Em nenhum momento, eu quis ser desleal ou sonso com vocês, nem incoerente. Eu realmente estava buscando ter uma conversa clara, honesta, direta", afirmou.

Diego e Daniele Hypolito

Vitimista: Edilberto

Diego afirmou que "ninguém é vítima de absolutamente nada" e criticou o discurso pela permanência do brother, que afirmou que ele e Raissa seriam perseguidos. "Me impressiona alguém que vive da arte, da cultura, assim como nós, simplesmente não ter a atitude de querer vir falar e conversar para nos entendermos", disse.

Réplica de Edilberto

O brother disse que "está aprendendo a lidar com algumas situações" e justificou que ele e Raissa não sofrem "uma perseguição pessoal, mas uma perseguição no jogo".

Camilla e Thamiris

Desleal: Diogo Almeida

Thamiris disse que "tenta ser coerente nas suas escolhas e não inventa motivos para colocar as pessoas no Paredão", mas não gostou do motivo que o ator deu para que colocasse ela e a irmã no Paredão.

Réplica de Diogo Almeida

O ator afirmou que as irmãs foram "desrespeitosas" com a mãe e citou a discussão depois do último Sincerão. "Eu me senti muito mal", comentou.

Diogo Almeida e Vilma

Arrogante: Camilla

Diogo justificou a escolha dizendo que a sister agiu de uma maneira "muito arrogante" com Vilma após o último Sincerão. "Ela começou a falar alto e a dizer palavras que não são 'muito bem-vindas' por nós", disse.

Réplica de Camilla

A sister afirmou que sempre teve respeito ao falar com Vilma. "Eu posso ser explosiva, mas eu não sou incoerente com o meu jogo", comentou.

Eva e Renata

Inconveniente: Vitória Strada

Renata disse que a dupla "não teve um bom início" com a Vitória, mas tiveram um bom relacionamento com o Mateus. "Ontem, nós percebemos que éramos opções de votos para eles. [...] Talvez, foram eles que puxaram o quarto para votar em nós", completou Eva.

Réplica de Vitória Strada

A atriz afirmou que as três tiveram "uma impressão errônea umas das outras".