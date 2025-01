Polícia prende suspeito de matar delegado em assalto na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira, 28, um homem considerado o principal suspeito de matar o delegado Josenildo Belarmino de Moura durante assalto no dia 14 de janeiro. Moura estava de folga no dia do crime e caminhava pela Rua Amaro Guerra, na Chácara Santo Antônio, zona sul da capital, usando camiseta, bermuda e chinelo. O nome do detido não foi divulgado, por isso não foi possível localizar sua defesa.

O suspeito foi encontrado na região de Paraisópolis, também na zona sul, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). "Os investigadores levantaram provas sobre a autoria do crime e conseguiram, junto à Justiça, o mandado de prisão", diz a pasta.

"O criminoso foi identificado após um trabalho de investigação que envolveu policiais dos 11° Distrito Policial, onde a vítima trabalhava, e outras seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap)", afirma a SSP em nota.

Josenildo Belarmino de Moura Júnior tinha 32 anos e era de Pernambuco. Ele havia acabado de concluir o curso de formação da polícia e atuava no 11° Distrito Policial (Santo Amaro) há menos de um ano. Dias antes da sua morte, foi aprovado em um concurso para atuar, também como delegado, no seu Estado natal.

Entenda o caso

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o delegado é abordado. Nas imagens, é possível ver Moura Júnior, que estava de folga, caminhando pela Rua Amaro Guerra de camiseta, bermuda e chinelo. Na sequência, o criminoso chega em uma moto, estaciona em frente de um trecho da calçada, perto de uma obra.

O ladrão, então, desce do veículo e aborda a vítima. De capacete e apontando a arma para Moura Júnior, ele revista o delegado, que estava armado. Em seguida, atira contra a vítima, quatro vezes. Dois tiros atingiram as costas, um no braço e outro na garganta. O delegado cai ao lado de um carro, e criminoso foge na moto.

O caso foi registrado como latrocínio consumado. Conforme a polícia, o suspeito faz parte de um grupo que atuava praticando roubos na região no momento da ocorrência. Eles levaram a arma e o celular do delegado. A hipótese de execução foi descartada.

Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, a Polícia Civil investiga a hipótese de ao menos três homens terem participado da ação. Além do ladrão que efetuou os disparos, os outros estariam em duas motos. "Pelo que apuramos, ele (Moura Júnior) entregou o celular e a arma, mas o ladrão pode ter achado que ele tinha outra arma e atirou pelas costas", disse Gonçalves na época do crime.

A cidade de São Paulo teve alta de 32,4% em latrocínios entre janeiro e novembro de 2024, apesar de ter registrado queda em roubos e furtos (13,9% e 3,7%, respectivamente).