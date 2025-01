Marcella Rica, ex-noiva de Vitória Strada, pede 'mutirão' para que atriz fique no 'BBB 25'

A atriz Marcella Rica, ex-noiva da também atriz Vitória Strada, fez uma publicação nesta segunda-feira, 27, pedindo para que o público do BBB 25 faça um "mutirão" para que a artista permaneça no reality. Vitória e Mateus disputam o segundo paredão do programa com Edilberto e Raissa e Diego e Daniele Hypolito.

"É 'mutirão' que chama? Bora, meu povo", escreveu Marcella, deixando um link para que os seguidores votem em Edilberto e Raissa. A atriz e Vitória anunciaram o fim do noivado em 2023, mas garantiram que o término foi feito de forma amigável.

O atual namorado da artista, Daniel Rocha, publicou um vídeo no Instagram afirmando que Vitória sofre "perseguição" no reality. "Tentaram ir para cima deles na semana passada e novamente nesta semana. Então, peço a todos os meus fãs, fãs da Vitória e do Mateus, que os ajudem a permanecer na casa", declarou.

Durante sua participação no programa, Vitória chegou a comentar sobre o carinho que mantém pela ex-noiva. "Nós nos amamos muito, sempre vamos nos amar. Ela é uma pessoa incrível. Terminamos porque era a melhor forma de cuidarmos do nosso amor, sabe? Então, é uma pessoa que eu quero ter para o resto da minha vida", disse.