No 'BBB 25', Diego Hypolito usa faca para explicar salto de Simone Biles: 'Muito surreal'

Em conversa na cozinha Xepa do BBB 25, Diego Hypolito, com a ajuda da irmã Daniele, explicou a série apresentada pela ginasta Simone Biles no aparelho da trave.

Os irmãos, que foram ginastas olímpicos, usaram sua experiência no esporte para explicar aos brothers quais os saltos e exercícios que a campeã Simone Biles apresenta. "Muito surreal. Achava que nunca teria alguém que faria isso", admite o atleta. Ele nota que a norte-americana faz dois saltos mortais com duas piruetas em um aparelho que não tem impulso, como a trave.

Simone Biles é dona de onze medalhas olímpicas, sendo sete delas de ouro. Diego, por sua vez, conquistou a prata no solo nas Olimpíadas do Rio 2016.