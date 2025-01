Filme documentou o cotidiano de Marina Colasanti

Pouco mais de dois meses atrás, em novembro, a escritora Marina Colasanti, que morreu nesta terça-feira, 28, ganhou um documentário feito por sua filha, Alessandra Colasanti.

Intitulado Marina Colasanti: Entre a Sístole e a Diástole, o documentário traz fotos e vídeos familiares de Marina que são cobertos por trechos de entrevistas dadas em vida, revelando um pouco do cotidiano da autora, do seu processo criativo e da intimidade da sua casa.

Nas imagens, pode-se ver Marina brincando com o neto, trabalhando, ao lado do marido, o poeta Affonso Romano de Sant'Anna, cozinhando ou servindo refeições em casa. Nos áudios, Marina fala da sua obra, relembra as referências que a inspiraram a escrever e ilustrar seus livros e lê trechos da sua obra.

O título do vídeo faz uma referência ao poema No Exato Momento, que a autora lê no documentário.

O filme de pouco mais de oito minutos foi exibido em primeira mão na cerimônia de entrega do Prêmio Jabuti, em 19 de novembro do ano passado. Na ocasião, a Câmara Brasileira do Livro (CBL), responsável pela premiação, deu a Marina o título de Personalidade Literária do Ano. O reconhecimento se juntou a nove estatuetas do Jabuti que Marina colecionou ao longo da vida.

Em nota, a CBL lamentou o falecimento da escritora. "Marina Colasanti dedicou sua vida a criar obras que emocionaram e inspiraram leitores de todas as idades. Seu talento foi reconhecido por inúmeras premiações, entre elas nove estatuetas do Prêmio Jabuti, que evidenciam sua grande contribuição para a cultura e a literatura nacional", diz a nota.

Leia o poema 'No Exato Momento':

Tão passageira a vida,

e é só o que temos.

E a tudo o que nela cabe

damos importância,

quando o que conta é o trânsito

de ar e sangue

que sístole e diástole garantem.

Haverá adiante

um ponto de mudez

e o último esforço das válvulas

uma e outra

arremessando o sol na escuridão

e entornando as estrelas

da Via Láctea.