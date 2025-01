São Paulo pode ter novos temporais? Confira previsão para os próximos dias

Menos de uma semana após o temporal que inundou a estação de metrô Jardim São Paulo-Ayrton Senna, na zona norte, e alagou o Beco do Batman, na Vila Madalena, na zona oeste, a capital continua sob risco de novas inundações. A MetSul Meteorologia prevê chuva intensa na cidade nos últimos dias de janeiro e início de fevereiro.

Segundo a empresa, em muitas áreas do Sudeste deve chover de 100 mm a 200 mm na última semana de janeiro e na primeira de fevereiro. Em alguns trechos, a chuva será ainda mais intensa: de 200 mm a 400 mm.

A chuva que atingiu São Paulo ao longo de quase duas horas, na última sexta-feira, 24, foi de 125 mm, segundo a Defesa Civil. O volume médio de chuvas para todo o mês de janeiro é de 288 mm.

- "Os temporais com chuva intensa, raios e ocasionais rajadas de vento devem ser diários no Sudeste do Brasil neste fim de janeiro e na primeira semana de fevereiro", alerta a MetSul.

- "As tempestades podem vir com vendaval e ocasional granizo. Alguns desses temporais podem despejar enormes quantidades de chuva em curto período, com mais de 100 mm em apenas uma ou duas horas, assim como se viu na tarde da sexta-feira na cidade de São Paulo".

A MetSul prevê que, na capital e na região metropolitana, o período de chuvas mais intensas seja a primeira semana de fevereiro, mas não descarta grandes temporais também nesta última semana de janeiro.

No estado de São Paulo, as regiões mais atingidas pelos temporais serão a central, onde se localiza Bauru, a região leste, como São José dos Campos, a norte (São José do Rio Preto, Votuporanga, Barretos) e o litoral norte (Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião), ainda de acordo com a MetSul.

A empresa de meteorologia prevê também que outros dois estados do Sudeste vão enfrentar intensos temporais nos próximos dias: o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

No estado do Rio, a chuva mais intensa está prevista para a região serrana, que enfrenta contínuos problemas de alagamentos e mortes pelas tempestades. A região de Angra dos Reis também deve ser bastante afetada, segundo a MetSul.

Em Minas Gerais, o sul do estado deve ser a área mais atingida, mas também está prevista muita chuva na região central e no Triângulo Mineiro.