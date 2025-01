Madrugada no 'BBB 25' tem tensão entre Aline e Vinicius, choro de gêmeo e flertes

A eliminação de Edilberto e Raissa abalou os ânimos de alguns brothers nesta madrugada desta quarta-feira, 29, no BBB 25. O grupo dos circenses ficou apreensivo com a saída dos aliados, enquanto a permanência dos irmãos Hypolito gerou análises entre os participantes.

A madrugada ainda foi marcada por um embate entre Aline e Vinicius e por momentos de carinho entre a baiana e o ator Diogo Almeida.

Confira o resumo da madrugada após eliminação no BBB 25

Acabou, boa sorte!

Após o resultado da eliminação, Edilberto e Raissa se despediram da casa e o circense desejou boa sorte aos brothers.

Comemoração

Vitória Strada e Mateus comemoraram no gramado, a dupla recebeu 43,51% dos votos. Os irmãos Diego e Daniele Hypolito, que receberam 5,79% dos votos, também celebraram.

O discurso

Como de costume, o discurso de Tadeu Schmidt foi alvo de interpretações na casa.

Queimação

Diego Hypolito foi o assunto entre as irmãs Camilla e Thamiris. As sisters analisaram se o ex-atleta pode ser um bom aliado. Horas mais tarde a conversa se estendeu entre Vitória Strada, Mateus, Giovanna, Maike e Gabriel, que comentaram sobre o ginasta no reality.

DR entre amigos

Aline e Vinicius tiveram uma breve discussão após o brother pedir opinião sobre a relação dele com a baiana para outras pessoas da casa.

Quarto 'Anos 50'

Do outro lado da casa, Eva e Renata analisam se vale a pena se aliar aos colegas de quarto. As dançarinas também conversaram sobre Giovanna e Thamiris.

Só love

Aline e Diogo continuam trocando flertes pela casa e a sister se animou com o Show de Quarta.

Autoestima

Diego Hypolito desabafou com Gracyanne e a musa fitness elogiou o brother.

Confusos

João Pedro se preocupou com a eliminação de integrantes do seu grupo e foi consolado por Maike. Mais tarde, João Gabriel chorou no Quarto Fantástico com medo da sua estratégia não funcionar no jogo.

Mira do Líder

Antes de dormir, os gêmeos conversaram sobre os próximos passos no reality, sobre Vip e Mira do Líder.

Bem me quer

Dona Delma e Vitória Strada vigiaram o chamego de Aline e Diogo na torcida pelo primeiro beijo dos brothers.

Mal me quer

Gabriel teme que Diogo se una a outros grupos por causa da relação com Aline.

Regalias

Antes do fim da liderança, Vilma aproveitou as vantagens de ser líder e acionou a Central para descobrir votos e ouvir o papo dos brothers.

Que voz é essa?

Brothers se assustaram com barulhos no Quarto Anos 50 e voltaram a dormir.