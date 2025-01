Big Fone tocou no 'BBB 25' e brothers farão parte de dinâmica no almoço

O Big Fone tocou mais uma vez no Big Brother Brasil 25, na manhã desta quarta-feira, 29, após o programa Mais Você. Eva atendeu, e junto de sua dupla Renata e de outras duas duplas escolhidas, vai ganhar um almoço especial. A dupla escolheu Dona Delma, Guilherme, Maike e Gabriel para fazer parte da refeição especial desta quarta-feira. A dinâmica, entretanto, é uma "faca de dois gumes": o almoço será transmitido para o restante da casa sem que os escolhidos saibam. Além disso, eles devem votar entre si sobre quem será imunizado no próximo Paredão do BBB 25.