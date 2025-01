SP está preparada para temporais, como diz Nunes? Especialista diz que não e aponta soluções

A cidade de São Paulo viveu um dia de caos na última sexta-feira (25) com ruas alagadas, estação de metrô invadida pela água, carros levados pela enxurrada e uma morte. A capital registrou o terceiro maior volume de chuva desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 1961, com 125,4 mm acumulados.

O prefeito Ricardo Nunes disse que a cidade está preparada para os temporais, mas ressaltou que seria "humanamente impossível" conter os problemas diante da quantidade de chuva que caiu.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Kazuo Nakano também destacou que as mudanças climáticas causam impactos na incidência de chuvas, mas apontou soluções que podem deixar a cidade mais bem preparada para os temporais. Uma das soluções indicadas por ele seria aumentar a permeabilidade do solo, com maior cobertura vegetal para absorver a água da chuva.