Rio tem nova previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira

A cidade do Rio de Janeiro tem nova previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira (30), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema Alerta Rio. Segundo o Inmet, há perigo de chuvas intensas para a cidade de quinta até a manhã de sexta-feira (31), com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A capital fluminense já havia registrado chuvas fortes nesta quarta-feira (29) e estreou seu novo sistema de alerta, que usa a tecnologia “cellbroadcast”, desenvolvida pela Defesa Civil Nacional. À tarde, aparelhos celulares dos cariocas soaram um alarme e mostraram um aviso sobre as pancadas de chuvas e sobre a necessidade de evitar áreas sujeitas a alagamento.

O alarme foi enviado aos moradores cariocas quando a atingiu estágio 2, o segundo menos grave em uma escala de cinco, que é definido quando há risco de ocorrer ocorrências de alto impacto na cidade, mas ainda não há impactos na cidade.

Apesar do susto que os cariocas levaram com o novo sistema de alerta, não foram registradas ocorrências graves na cidade. Em todo estado, os bombeiros atenderam a 14 chamadas para ocorrências entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta, nenhuma foi considerada grave.

Às 6h45 desta quinta-feira, a cidade retornou ao estágio 1, que é considerado um nível de normalidade. A previsão de temperatura máxima para o dia é 37ºC, segundo o Sistema Alerta Rio.