Karla Sofía Gascón quebrou as regras do Oscar? Entenda regulamento da academia sobre campanhas

O Oscar 2025 mal revelou seus indicados, e já está envolto em polêmicas. A mais recente envolve uma declaração da a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, acusada de quebrar o regulamento acerca das campanhas promovidas pelos estúdios cinematográficos e pelos artistas envolvidos nos filmes indicados.

Em entrevista divulgada na última quarta-feira, 29, a atriz declarou à Folha de S.Paulo que "há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal dela e de Emilia Pérez". As duas disputam a estatueta de Melhor Atriz. Durante a entrevista, Karla comentou sobre os ataques virtuais que o longa francês tem recebido e deu a entender que a equipe da brasileira está por trás de tal movimentação.

Nas redes sociais brasileiras, internautas passaram a questionar as acusações da artista espanhola e acusá-la de estar quebrando o regulamento da Academia. Após a repercussão da sua fala, Karla recuou e afirmou à revista Variety que seus comentários não se referiam às pessoas "diretamente associadas" com a atriz brasileira.

Mas afinal, quais são as regras da Academia relacionadas às campanhas do Oscar? O regulamento, intitulado "AWARDS CAMPAIGN PROMOTIONAL REGULATIONS FOR THE 97TH ACADEMY AWARDS", detalha o que os profissionais envolvidos nas produções concorrentes podem e não podem fazer durante a campanha.

"Membros, estúdios cinematográficos e indivíduos diretamente associados a um filme elegível devem estar atentos ao impacto que suas falas públicas podem ter, de forma direta ou indireta, na promoção de um filme, desempenho ou conquista, assim como no processo de premiação", afirma o documento.

O item 4, intitulado "SOCIAL MEDIA", reflete a postura esperada dos artistas indicados ao Oscar. Segundo o regulamento, os profissionais não podem:

- Declarar decisões, preferências ou estratégias de votação.

- Incentivar ou desencorajar membros a votar por qualquer filme, atuação ou conquista.

- Referenciar um filme atendendo, não atendendo ou superando os requisitos de elegibilidade do Oscar, como Padrões de Inclusão ou limiares de distribuição em cinemas.

- Compartilhar informações enganosas ou falsas sobre um filme, atuação ou conquista.

Já no item 5, intitulado "PRIVATE EVENTS AND GATHERINGS AND GENERAL COMMUNICATIONS", o documento aprofunda as regras que um membro da Academia, um estúdio cinematográfico ou um artista de um filme indicado devem seguir:

- Você pode incentivar outros a assistirem aos filmes.

- Você pode elogiar filmes e conquistas.

- Você não pode compartilhar suas decisões de voto em nenhum momento.

- Você não pode discutir suas preferências de voto e as preferências de voto de outros membros de forma pública. Isso inclui comparar ou classificar filmes, atuações ou conquistas em relação ao voto. Isso também inclui falar com a imprensa de forma anônima.

- Você não pode incentivar outros membros a votar ou não votar em um filme, ou conquistas.

- Você não pode fazer lobby para outros membros, seja diretamente ou de maneira fora do escopo destes regulamentos promocionais, para promover um filme, atuações ou conquistas.

- Caso um membro da Academia, um estúdio cinematográfico ou um artista de um filme indicado seja pego quebrando as regras, ele pode sofrer as seguintes punições:

- Suspensão ou revogação de privilégios de serviços de correspondência e comunicação.

- Revogação de privilégios para participar de eventos da Academia.

- Desqualificação de um filme, atuação ou conquista para consideração nos prêmios.

- Cancelamento de uma nomeação ao Oscar.

- Revogação dos privilégios de voto.

- Suspensão da filiação à Academia.

- Expulsão de um membro da Academia.

Atriz de 'Emilia Pérez' pode ser desclassificada do Oscar?

Apesar da polêmica, é pouco provável que Karla Sofía Gascón sofra alguma punição por conta de seus comentários. As falas da atriz espanhola faziam referência ao time de redes sociais de Fernanda Torres, não ao mérito da atuação da brasileira e do filme de Walter Salles - o que é proibido.

O regulamento é claro ao afirmar que somente críticas aos "filmes, atuações ou conquistas" são consideradas fora das regras. Além disso, Sofía Gascón já recuou e afirmou que não estava se referindo aos profissionais diretamente envolvidos com a atriz brasileira, mas sim aos fãs de Ainda Estou Aqui.

A postura combativa de Sofía Gascón, no entanto, pode ser vista como antiética e acabar prejudicando as chances da espanhola. Caso a narrativa dela seja aceita pelos membros da Academia, no entanto, é Fernanda Torres quem sai prejudicada.