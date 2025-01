Patti Smith atualiza estado de saúde após desmaio em show; apresentação de hoje está mantida

Após passar mal e cair no palco durante um show em São Paulo, a cantora Patti Smith se manifestou e atualizou seus fãs sobre seu estado de saúde. A artista, que está com 78 anos, afirmou que tudo não passou de uma "tontura pós-enxaqueca". O relato foi feito na tarde desta quinta-feira, 30, no perfil do Instagram da compositora.

"Estou aqui para avisar a todos que estou bem. Um relato exagerado está sendo espalhado pela imprensa e pelas redes sociais", afirmou Patti. "Tive um pequeno incidente, saí do palco, voltei 10 minutos depois, falei com o público, disse estar bem e cantei para eles Wing e Because the Night".

Ainda segundo a nota publicada pela cantora, ela foi examinada por um médico após o show e não houve nenhum tipo de sequela. "Por favor, não aceitem nenhuma outra versão. Com todos os problemas do mundo, esse incidente não merece tamanha atenção. Agradeço a todos pela preocupação. Acreditem em mim, eu estou bem", finalizou.

Em nota, o Teatro Cultura Artística - onde o show aconteceu - se manifestou e afirmou que a apresentação marcada para esta quinta-feira, 30, está mantida. "Patti Smith e Soundwalk Collective se apresentarão hoje às 20h conforme planejado. A cantora encontra-se bem após um pequeno incidente na performance de ontem", afirmou o comunicado postado nas redes sociais.

Entenda o caso

A cantora passou mal e caiu durante sua performance com o grupo Soundwalk Collective em São Paulo nesta quarta-feira, 29, no Teatro Cultura Artística. Cerca de 690 pessoas estavam na plateia para assistir ao show Correspondences, onde a poeta do punk declama textos à frente de projeções e efeitos sonoros.

Com cerca de 30 minutos de apresentação, a cantora norte-americana de 78 anos desabou no chão e logo foi amparada pelos colegas de espetáculo. A apresentação precisou ser interrompida. Cerca de 15 minutos após a queda, Patti voltou ao palco, disse estar doente e precisar encerrar o show. Antes de se despedir, no entanto, ela cantou a canção Wing e o hit Because The Night.

Em sua agenda no Brasil, Patti também planeja inaugurar a exposição A Amazônia, que ficará aberta ao público entre os dias 1 e 8 de fevereiro na galeria Mendes Wood DM, na Casa Iramaia, no Jardins.

A cantora é um dos nomes mais importantes da história do rock. Seu álbum de estreia, Horses (1975), é considerado um dos melhores trabalhos da música pop no século 20. Referência também no ramo literário, ela já publicou títulos como Só Garotos, O Ano do Macaco e Um Livro dos Dias.